Ограничения ввели на трех федеральных трассах в Нижегородской области

В Нижегородской области на ряде отрезков трёх федеральных трасс введены временные ограничения для транспорта — причиной стали текущие дорожные работы. Информацию предоставило ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
На трассе М‑7 сложности наблюдаются сразу на двух отрезках: между 415‑м и 429‑м км, а также между 498‑м и 507‑м км. На этих участках специалисты занимаются укладкой слоёв износа, из‑за чего ширина проезжей части уменьшена. Допустимый скоростной режим здесь — в пределах 40−50 км/ч. На первом отрезке транспорт движется по свободной полосе, на втором — возможно реверсивное движение.
Трасса Р‑158 также частично ограничена для проезда: водителям следует проявлять осторожность на четырёх участках. В частности, ведутся планово‑предупредительные мероприятия на мостах через реки Кудьма и Теша — там сужена проезжая часть, а предельная скорость снижена до 40 км/ч.
Ещё один отрезок — с 38‑го по 40‑й км — подготовлен под укладку слоёв износа. Работы планируют возобновить в ближайшее время. На участке с 40‑го по 46‑й км намечен капитальный ремонт с расширением дорожного полотна: сейчас скорость здесь ограничена, но движение организовано по двум полосам.
На автодороге Р‑177 ограничения действуют на трёх участках. На отрезке с 74‑го по 113‑й км идёт плановый ремонт дорожного покрытия: на отдельных сегментах возможно реверсивное движение, ширина трассы уменьшена. Два других участка связаны с капитальным обновлением мостовых переходов через реки Люнда и Зимара — на этих отрезках водителям необходимо придерживаться скорости не выше 30 км/ч.
Ранее схему движения на повороте на Мегу у Большой Ельни решили изменить с 20 июля.