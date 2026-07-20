Ограничения ввели на трех федеральных трассах в Нижегородской области

На трассе М‑7 сложности наблюдаются сразу на двух отрезках: между 415‑м и 429‑м км, а также между 498‑м и 507‑м км. На этих участках специалисты занимаются укладкой слоёв износа, из‑за чего ширина проезжей части уменьшена. Допустимый скоростной режим здесь — в пределах 40−50 км/ч. На первом отрезке транспорт движется по свободной полосе, на втором — возможно реверсивное движение.