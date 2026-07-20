В Хабаровском крае помогают пациентам с эндокринными болезнями

В Хабаровском крае с начала 2026 года почти 24 тысячи человек с сахарным диабетом получили медицинскую помощь. Диспансерное наблюдение охватывает более 60% пациентов из числа стоящих на учёте — это свыше 23,7 тысяч человек из 37,8 тысяч. Услуги оказывают более 50 эндокринологов, работающих в 16 медицинских учреждениях края, сообщает пресс служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.