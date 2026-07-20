Игра в падел на открытых площадках становится всё популярнее у москвичей

Интерес к паделу в столице продолжает увеличиваться. Во время работы площадок москвичи не только наблюдают за матчами, но и выходят на корт сами. Формат открытых занятий позволяет познакомиться с игрой без специальной подготовки, а участие в тренировках доступно всем желающим.