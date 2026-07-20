Игра в падел на открытых площадках становится всё популярнее у москвичей

Открытые площадки для игры в падел, работающие в рамках городского проекта «Лето в Москве», привлекают всё больше посетителей.
На кортах ежедневно проходят любительские игры и ознакомительные тренировки, а освоить один из самых быстрорастущих видов спорта могут как взрослые, так и дети.
Интерес к паделу в столице продолжает увеличиваться. Во время работы площадок москвичи не только наблюдают за матчами, но и выходят на корт сами. Формат открытых занятий позволяет познакомиться с игрой без специальной подготовки, а участие в тренировках доступно всем желающим.
Падел сочетает элементы большого тенниса и сквоша. Благодаря компактному корту, простым правилам и динамичному игровому процессу этот вид спорта за последние годы получил широкое распространение во многих странах и постепенно завоевывает популярность в России.
Спортивные площадки стали частью программы проекта «Лето в Москве», который объединяет бесплатные мероприятия на открытых городских пространствах. Помимо падела, москвичам предлагают тренировки по различным видам спорта, мастер-классы и семейные активности.