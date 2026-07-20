Продажи подержанных электромобилей в Иркутской области взлетели в шесть раз

В Иркутской области в июне 2026 года резко вырос спрос на электромобили с пробегом. По данным автомобильного сайта Дром, за месяц продажи подскочили более чем в шесть раз и перешли с десятков на сотни экземпляров.
Доля электромобилей в общем объеме продаж подержанных машин в регионе выросла с 0,3% до 2,3%. Однако аналитики отмечают, что «электрички» все еще остаются нишевым товаром.
— Проблемы с топливом подстегнули к выбору электромобилей тех автолюбителей, кто хотел обновить машину и рассматривал их как один из вариантов. Но при покупке авто на электрической тяге водитель просчитывает много нюансов, от точек зарядки до соблюдения норм безопасности на парковках, — пояснили специалисты.
Nissan Leaf занял 81% всех продаж. На втором месте по популярности оказался Nissan Sylphy — 10 штук в июне против нуля в мае. Далее идут Zeekr 001 с девятью проданными экземплярами, BYD Yuan с тремя и Tesla Model 3 с двумя. В целом за полгода продажи электромобилей в регионе вдвое превысили прошлогодний показатель.