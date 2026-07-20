Продажи подержанных электромобилей в Иркутской области взлетели в шесть раз

— Проблемы с топливом подстегнули к выбору электромобилей тех автолюбителей, кто хотел обновить машину и рассматривал их как один из вариантов. Но при покупке авто на электрической тяге водитель просчитывает много нюансов, от точек зарядки до соблюдения норм безопасности на парковках, — пояснили специалисты.