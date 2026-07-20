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Спрос на работников сферы ЖКХ вырос на 126% в Нижегородской области в 2026 году

Спрос на работников в сфере ЖКХ и городской инфраструктуры вырос на 126% в Нижегородской области в 2026 году.

Источник: Живем в Нижнем

Спрос на работников в сфере ЖКХ и городской инфраструктуры вырос на 126% в Нижегородской области в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работы».

В этой отрасли было опубликовано больше всего предложений о работе с января по май текущего года. Средний доход сотрудников составляет 81 329 рублей в месяц.

На втором месте по приросту вакансий оказалась сфера организации мероприятий (+93%). Здесь работникам в среднем обещают 73 353 рублей в месяц. Число предложений в сферах энергетики увеличилось на 53%, транспортного машиностроения — на 27%, добычи полезных ископаемых — на +26%.

В целом по России растет спрос на персонал в сегменте линейного персонала для промышленности, строительства и логистики.

Напомним, 74% жителей Нижнего Новгорода знают размер зарплаты своих коллег.