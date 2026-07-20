В Перми производителя работ осудили за обрушение траншеи, где погиб рабочий

Ленинский районный суд Перми вынес приговор работнику коммерческой организации, по вине которого погиб рабочий на стройке онкоцентра, сообщили в прокуратуре Пермского края.
Речь идёт о трагедии, которая произошла 17 марта. При проведении земляных работ произошло обрушение неукреплённой стены траншеи. Рабочий, находившийся внутри, был засыпан грунтом и погиб на месте.
Суд установил, что подсудимый, будучи ответственным за организацию работ с повышенной опасностью, допустил нарушения правил безопасности. Мужчина частично признал вину.
Суд назначил наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с руководством, контролем и обеспечением техники безопасности, сроком на один год.
Приговор в законную силу не вступил.