Курская область стала лидером по среднему размеру ипотеки в Черноземье

Белгородская область занимает вторую позицию со средним размером кредита 4,1 млн руб. Динамика количества выданных ипотечных займов за пять месяцев 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года здесь составила +60,2% — самый высокий темп роста среди всех регионов Черноземья. Доля просроченной задолженности на 1 июня 2026 года составила 0,72%. Показатель обеспеченности населения ипотекой (количество кредитов за последние 12 месяцев на 1 тыс. экономически активных граждан) равен 13,5 — максимальное значение в Черноземье.