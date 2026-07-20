Курская область стала лидером по среднему размеру ипотеки в Черноземье

Самый высокий средний размер ипотечного кредита среди регионов Черноземья с января по май 2026 года зафиксирован в Курской области — 4,2 млн руб. Доля просроченной задолженности на 1 июня составила 0,7%, а количество выданных за пять месяцев займов выросло на 43% в годовом выражении. Число кредитов на 1 тыс. экономически активных граждан за последние 12 месяцев достигло 14,3. Такие данные привели аналитики РИА «Рейтинг».
Белгородская область занимает вторую позицию со средним размером кредита 4,1 млн руб. Динамика количества выданных ипотечных займов за пять месяцев 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года здесь составила +60,2% — самый высокий темп роста среди всех регионов Черноземья. Доля просроченной задолженности на 1 июня 2026 года составила 0,72%. Показатель обеспеченности населения ипотекой (количество кредитов за последние 12 месяцев на 1 тыс. экономически активных граждан) равен 13,5 — максимальное значение в Черноземье.
Воронежская область следует за Белгородской со средней ипотекой в размере 3,9 млн руб. За пять месяцев 2026 года объем выдач увеличился на 47,6% относительно января — мая 2025 года. Уровень просрочки зафиксирован на отметке 1,1%, а число кредитов на 1 тыс. экономически активного населения достигло 12,7.
Липецкая область замыкает тройку лидеров со средним размером 3,58 млн руб. Динамика кредитования составила +53,7% — второй по величине прирост после Белгородской. Доля проблемной задолженности — 0,92%, что является вторым лучшим показателем в Черноземье. Количество выданных за последний год кредитов на 1 тыс. экономически активного населения — 11,4.
Орловская область располагается на четвертом месте со средним размером ипотеки 3,52 млн руб. Рост числа кредитов за пять месяцев 2026 года оказался самым скромным среди всех регионов — +26,2%. Просрочка составляет 1%, а кредитная активность — 12,7 кредита на 1 тыс. человек, что сопоставимо с Воронежской областью.
Тамбовская область замыкает рейтинг со средним кредитом в 3,51 млн руб. Динамика выдачи при этом одна из самых высоких — +57,3%. Однако доля просроченной задолженности здесь наибольшая в Черноземье — 1,2%. Показатель на 1 тыс. экономически активных — 11,4, такой же, как в Липецкой области.
Развитие ипотечного кредитования оценивалось по показателю количества выданных займов на 1 тыс. экономически активного населения в период с 1 июня 2025 года по 1 июня 2026 года.
На прошлой неделе стало известно, что в Черноземье сложнее всего накопить на вторичное жилье жителям Курской области.