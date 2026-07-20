В медучреждения Иркутской области поступит 88 единиц нового оборудования по нацпроекту

Еще 15 единиц оборудования для реабилитации будут поставлены в Областной онкологический диспансер и Боханскую районную больницу по регпроекту «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». В перечень входят тренажер для пассивной и активной разработки тазобедренного и коленного суставов, система мультимодальной физиотерапии, профессиональный лазер для лечения опорно-двигательной системы, медицинский велоэргометр с электропитанием и другое оснащение. Новое оборудование позволит расширить возможности восстановительного лечения пациентов после тяжелых заболеваний, операций и травм.