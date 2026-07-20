В медучреждения Иркутской области поступит 88 единиц нового оборудования по нацпроекту

Медтехника закупается по четырем региональным направлениям и будет использоваться для развития профилактической помощи, реабилитации, онкологической и эндокринологической служб.
Наибольший объем поставки — 58 единиц — предназначен для оснащения центров здоровья в рамках проекта «Здоровье для каждого». Оборудование поступит в Черемховскую городскую больницу № 1 и Братскую городскую больницу № 5. В Черемхово техника уже поступила в учреждение, где открылся обновленный центр здоровья. Среди нового оснащения — биоэлектрические анализаторы состава тела, анализаторы монооксида углерода в выдыхаемом воздухе, цифровые пикфлоуметры и профессиональные диагностические спирометры, тонометрические системы определения риска сердечно-сосудистых заболеваний периферических артерий, системы оценки психологического статуса и другая необходимая аппаратура.
Еще 15 единиц оборудования для реабилитации будут поставлены в Областной онкологический диспансер и Боханскую районную больницу по регпроекту «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». В перечень входят тренажер для пассивной и активной разработки тазобедренного и коленного суставов, система мультимодальной физиотерапии, профессиональный лазер для лечения опорно-двигательной системы, медицинский велоэргометр с электропитанием и другое оснащение. Новое оборудование позволит расширить возможности восстановительного лечения пациентов после тяжелых заболеваний, операций и травм.
Самой крупной поставкой станет однофотонный эмиссионный компьютерный томограф, совмещенный с рентгеновским компьютерным томографом (ОФЭКТ/КТ), — аппарат приобретут для Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Оборудование объединяет радионуклидную и рентгеновскую визуализацию, что позволяет выявлять опухолевые процессы с высокой точностью, в том числе на ранних этапах. По проекту «Борьба с сахарным диабетом» Иркутская районная больница получила 14 единиц медицинской техники. В их число входят приборы, необходимые для эффективного контроля уровня сахара и профилактики осложнений.
«Оснащение сразу нескольких направлений современным оборудованием — это реальный шаг к главной цели нацпроекта: увеличению продолжительности и повышению качества жизни людей. Для жителей Приангарья станет доступнее комплексная, в том числе ранняя диагностика прямо в центрах здоровья, они смогут проходить качественную реабилитацию на местах, а для пациентов со сложными диагнозами станут доступны самые передовые методы обследования. Каждая из 88 единиц техники работает на сохранение здоровья и активное долголетие», — отметил глава минздрава Иркутской области Андрей Модестов.