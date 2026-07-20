Избирательная комиссия Красноярского края завершила прием документов для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Заксобрания региона, которые состоятся в сентябре. Об этом журналистам сообщил секретарь избирательной комиссии края и руководитель рабочей группы по приему документов Алексей Привалов. Все восемь избирательных объединений, которые уведомили нас о выдвижении своих кандидатов, в установленный срок представили в избирательную комиссию необходимые для заверения документы, — сказал Алексей Привалов. Он отметил, что речь идет о партиях «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Зелёные», а также «Партия пенсионеров» и «Родина». На сегодняшний день заверены списки кандидатов от «Единой России», «Новых людей», ЛДПР. Также сегодня рассматривается вопрос о заверении списков кандидатов «Справедливой России», КПРФ и партии пенсионеров. В среду будут рассмотрены списки «Зелёных» и «Родины». Всего в краевые списки кандидатов включено порядка 750 кандидатов, а в списки кандидатов по одномандатным, двухмандатным округам включено 177 кандидатов.
Документы для заверения списков кандидатов на выборах в Заксобрание Красноярского края представили 8 партий
Избирательная комиссия Красноярского края завершила прием документов для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Заксобрания региона, которые состоятся в сентябре.
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