В Родионово‑Несветайском районе обновили дорожное полотно

Важность обновлённой дороги подчеркнула заместитель губернатора, министр транспорта Ростовской области Алёна Беликова. По её словам, трасса играет значимую роль в транспортной системе района — она связывает хутора Гребцово, Каменный Брод и Октябрьский. Этой дорогой регулярно пользуются не только местные жители, но и экстренные, а также социальные службы, поэтому качественное покрытие напрямую влияет на оперативность их работы и удобство передвижения людей.