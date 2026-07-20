В Родионово‑Несветайском районе обновили дорожное полотно

В Родионово‑Несветайском районе Ростовской области сдан в эксплуатацию обновлённый дорожный участок протяжённостью 3,8 км. Как сообщили на сайте Правительства Ростовской области, ремонт выполнен в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Работы стартовали 20 апреля. За время ремонта дорожники провели комплекс мероприятий: уложили выравнивающий слой и покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, укрепили обочины и нанесли дорожную разметку. Кроме того, на участке установили новый бортовой камень и обустроили тротуары — это повысило безопасность пешеходов.
Важность обновлённой дороги подчеркнула заместитель губернатора, министр транспорта Ростовской области Алёна Беликова. По её словам, трасса играет значимую роль в транспортной системе района — она связывает хутора Гребцово, Каменный Брод и Октябрьский. Этой дорогой регулярно пользуются не только местные жители, но и экстренные, а также социальные службы, поэтому качественное покрытие напрямую влияет на оперативность их работы и удобство передвижения людей.