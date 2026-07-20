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70% выпускников Ростовской области улучшили результаты ЕГЭ на пересдаче

265 выпускников сдали ЕГЭ на 80 и более баллов: на Дону подвели итоги пересдач ЕГЭ.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области объявили результаты пересдач ЕГЭ, прошедших 8 и 9 июля. Об этом сообщили в донском правительстве.

Экзамены решили переписать 3440 человек, явка составила 87%.

— По итогам дополнительных дней девять выпускников набрали максимальные 100 баллов, трое из этих ребят стали двухсотбалльниками. Сейчас в области 254 работы написаны на максимальные баллы, 23 участника ЕГЭ стали двухсотбалльниками, а четыре выпускника набрали максимальные баллы по трем предметам, — отметил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.

По информации властей, 70% участников ЕГЭ улучшили свои результаты. 265 выпускников сдали ЕГЭ на 80 и более баллов.

Пересдавали обществознание (экзамен повторно посетили 22% выпускников), информатику (19,5%), русский язык (14%), математику профильного уровня (11%), химию (10%). Немецкий язык стал наименее популярным на пересдачах (менее 1%).

Напомним, возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов ввели с 2024 года по инициативе президента России Владимира Путина.

Добавим, итоги ЕГЭ подведут после рассмотрения апелляций по поводу ранее выставленных баллов.

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