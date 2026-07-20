70% выпускников Ростовской области улучшили результаты ЕГЭ на пересдаче

— По итогам дополнительных дней девять выпускников набрали максимальные 100 баллов, трое из этих ребят стали двухсотбалльниками. Сейчас в области 254 работы написаны на максимальные баллы, 23 участника ЕГЭ стали двухсотбалльниками, а четыре выпускника набрали максимальные баллы по трем предметам, — отметил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.