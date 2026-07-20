На Дону выдача кредитных карт сократилась на 5% за месяц

При этом наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных новых кредитных карт среди 30 регионов-лидеров зафиксирована в Краснодарском (-9,9%) и Ставропольском (-9,5%) краях, Нижегородской области (-6,7%), а также в Алтайском крае (-6,3%) и Республике Татарстан (-6,2%). В то же время в двух регионах из топ-30 данный показатель, напротив, немного вырос — в Омской области (+0,5%) и Пермском крае (+0,4%).