Картофель в Волгоградской страдает от «удушья»

Белые чечевички — естественные поры в кожуре, через которые клубни дышат и испаряют лишнюю влагу. В нормальных условиях они практически незаметны, но при определённых обстоятельствах увеличиваются в размерах, превращаясь в белые бугорки. Специалисты подчёркивают: это физиологическое явление, а не инфекционное заболевание, поэтому обработка фунгицидами не только бесполезна, но и вредна. В народе такие проявления называют «удушьем» или «белобородавчивостью» клубней.