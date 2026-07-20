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В Красноярском крае десятилетний мальчик погиб от удара током

В Красноярском крае 10-летний мальчик погиб от удара током во время дождя.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 20 июл — РИА Новости. Десятилетний ребенок погиб в Красноярском крае от поражения электрическим током, мальчик мыл квадроцикл с помощью автомойки, когда начался дождь, сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным ведомства, трагедия произошла вечером в воскресенье во дворе дома по улице Полевой деревни Минино.

«Мальчик мыл квадроцикл с помощью автоматической мойки, которая была подключена к электрической сети через самодельный удлинитель. Во время мойки начался дождь. Пытаясь отключить оборудование, ребенок стал вытаскивать вилку из удлинителя, в этот момент его поразило электрическим током», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Семья погибшего десятилетнего мальчика на профилактическом учете не состоит.