В Красноярском крае десятилетний мальчик погиб от удара током

«Мальчик мыл квадроцикл с помощью автоматической мойки, которая была подключена к электрической сети через самодельный удлинитель. Во время мойки начался дождь. Пытаясь отключить оборудование, ребенок стал вытаскивать вилку из удлинителя, в этот момент его поразило электрическим током», — говорится в сообщении.