В Красноярском крае десятилетний мальчик погиб от удара током

КРАСНОЯРСК, 20 июл — РИА Новости. Десятилетний ребенок погиб в Красноярском крае от поражения электрическим током, мальчик мыл квадроцикл с помощью автомойки, когда начался дождь, сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным ведомства, трагедия произошла вечером в воскресенье во дворе дома по улице Полевой деревни Минино.
«Мальчик мыл квадроцикл с помощью автоматической мойки, которая была подключена к электрической сети через самодельный удлинитель. Во время мойки начался дождь. Пытаясь отключить оборудование, ребенок стал вытаскивать вилку из удлинителя, в этот момент его поразило электрическим током», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Семья погибшего десятилетнего мальчика на профилактическом учете не состоит.