У гостиницы «Калининград» нелегальные торговцы черешней заляпали новую плитку (фото)

По словам сити-менеджера, на этом месте работают нелегальные продавцы. Глава администрации призвала жителей не покупать у них продукты, поскольку несанкционированную торговлю поддерживает именно спрос. Она подчеркнула, что сохранить благоустроенные пространства можно только при бережном отношении горожан.