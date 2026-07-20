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У гостиницы «Калининград» нелегальные торговцы черешней заляпали новую плитку (фото)

Елена Дятлова призвала горожан не покупать товары в несанкционированных точках.

Источник: Клопс.ru

Новая плитка возле гостиницы «Калининград» оказалась испачкана после торговли ягодами и фруктами. На светлом покрытии остались многочисленные тёмные пятна и следы раздавленных плодов. На это обратила внимание сити-менеджер Калининграда Елена Дятлова во время рабочего выезда.

По словам сити-менеджера, на этом месте работают нелегальные продавцы. Глава администрации призвала жителей не покупать у них продукты, поскольку несанкционированную торговлю поддерживает именно спрос. Она подчеркнула, что сохранить благоустроенные пространства можно только при бережном отношении горожан.

Глава администрации не первый год призывает калининградцев не поддерживать нелегальный бизнес рублём.

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