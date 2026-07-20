На Дону 70% выпускников улучшили результаты ЕГЭ на пересдаче

В Ростовской области прошла пересдача единого государственного экзамена (ЕГЭ): в ней приняли участие свыше 3 400 жителей региона. Явка составила 87% от числа зарегистрированных, сообщили в пресс‑службе регионального правительства.
Результаты пересдачи оказались заметно выше первоначальных: 70% участников смогли улучшить прежние баллы. Особо отличились 265 выпускников, набравших 80 и более баллов. Девять человек получили максимальные 100 баллов, причём трое из них стали двухсотбалльниками — то есть показали высший результат сразу по двум предметам.
В целом по региону зафиксировано 254 работы с максимальным баллом. Статус двухсотбалльников получили 23 выпускника, а четыре человека сумели набрать по 100 баллов сразу по трём дисциплинам.
Среди предметов, которые выпускники чаще всего выбирали для повторной сдачи, лидируют обществознание (его выбрали 22% участников) и информатика (19,5%). В пятёрку самых востребованных также вошли русский язык (14%), профильная математика (11%) и химия (10%). Наименьший интерес вызвал немецкий язык — его планировали пересдать менее 1% участников.
Окончательные итоги ЕГЭ‑2026 станут известны после рассмотрения апелляций. Выпускники могут подать их в течение двух дней с момента официального объявления результатов.