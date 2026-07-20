На Дону 70% выпускников улучшили результаты ЕГЭ на пересдаче

Среди предметов, которые выпускники чаще всего выбирали для повторной сдачи, лидируют обществознание (его выбрали 22% участников) и информатика (19,5%). В пятёрку самых востребованных также вошли русский язык (14%), профильная математика (11%) и химия (10%). Наименьший интерес вызвал немецкий язык — его планировали пересдать менее 1% участников.