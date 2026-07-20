Т2, «Пилар» и Правительство Красноярского края объединят усилия для развития связи и цифровизации региона

«Соглашение открывает новые возможности для совместной работы. Вместе с нашей дочерней компанией “Пилар” и при поддержке правительства края мы сможем ускорить развитие инфраструктуры связи — как в городах, так и в отдаленных районах, включая малые населенные пункты. Для нас это не просто инвестиции в сеть, это инвестиции в качество жизни людей на всей территории Красноярского края. Быстрый мобильный интернет дает доступ к образованию, медицине, государственным сервисам и новым возможностям для бизнеса», — отметил директор макрорегиона «Сибирь» Т2 Дмитрий Кромский.