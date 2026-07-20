Онколог назвал виды обследований, которые белорусам надо требовать от врачей при диспансеризации

Система диспансеризации в Беларуси ежегодно расширяется, и ее последняя редакция направлена на раннее выявление злокачественных новообразований и, что не менее важно, предопухолевых заболеваний. Об этом в эфире телеканала СТВ сказал член Совета Республики, главный врач Минского городского клинического онкологического центра Виктор Кондратович.
По его словам, в сегодняшнюю систему диспансеризации заложен весь опыт проведения скрининговых программ в Беларуси, а это скрининги по раку молочной железы, по колоректальному раку, по раку предстательной железы, по раку полости рта, которые в стране проводились на протяжении последних лет.
«Поэтому нашим гражданам надо только воспользоваться этой возможностью и проходить диспансеризацию в том полном объеме, в котором она предусмотрена. А если мои коллеги где-то что-то не дорабатывают, такое тоже бывает, мы же живем в обществе и кто-то лучше работает, кто-то хуже, то пациент должен знать, что он должен получить от диспансеризации и настаивать на ее прохождении», — подчеркнул Виктор Кондратович.
По его словам, с 2026 года в систему диспансеризации в Беларуси добавлен скрининг рака легкого у курильщиков, то есть число исследований постоянно расширяется согласно выявляющимся проблемам. Низкодозная компьютерная томография грудной клетки предлагается курящим белорусам 50−70 лет, а также тем, кто бросил сигареты менее 15 лет назад (здесь подробнее).
Но главное, отметил онколог, работать над профилактикой злокачественных новообразований, а это как раз своевременное выявление и санация предопухолевых заболеваний.
В медицине к предопухолевым заболеваниям, или к предраку, относятся доброкачественные изменения тканей или хронические патологии, которые при отсутствии лечения могут переродиться в злокачественную опухоль. В гинекологии это, дисплазия шейки матки, эрозии, полипы эндометрия. В гастроэнтерологии — полипы кишечника, хронический атрофический гастрит, язвенная болезнь желудка. В дерматологии — старческий кератоз, пигментная ксеродерма.
Кстати, Минздрав изменил стандарты диагностики и лечения рака в Беларуси.
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