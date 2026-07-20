Онколог назвал виды обследований, которые белорусам надо требовать от врачей при диспансеризации

«Поэтому нашим гражданам надо только воспользоваться этой возможностью и проходить диспансеризацию в том полном объеме, в котором она предусмотрена. А если мои коллеги где-то что-то не дорабатывают, такое тоже бывает, мы же живем в обществе и кто-то лучше работает, кто-то хуже, то пациент должен знать, что он должен получить от диспансеризации и настаивать на ее прохождении», — подчеркнул Виктор Кондратович.