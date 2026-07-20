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Сбер реструктуризирует займы пострадавшего от атак на склады Wildberries бизнеса

Сбербанк инициировал процедуру реструктуризации кредитов для предпринимателей, чьи товарные запасы пострадали на складах Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали после атаки беспилотников 18 июля. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Источник: Коммерсантъ

Сбербанк инициировал процедуру реструктуризации кредитов для предпринимателей, чьи товарные запасы пострадали на складах Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали после атаки беспилотников 18 июля. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Для оформления заявки бизнесу необходимо зайти в раздел «Кредиты» сервиса Сбербизнес, выбрать опцию реструктуризации и направить соответствующее обращение. Каждый случай будет проанализирован банком индивидуально.

В кредитной организации также запустили бесплатные консультации для селлеров по вопросам страхования, поиску аналитики о состоянии остатков на складах и порядку действий после инцидента. В Сбере добавили, что специалисты помогут клиентам оформить документы и ответят на все вопросы касательно реструктуризации долгов в связи с потерей имущества.

Накануне основательница Wildberries Татьяна Ким в своем Telegram-канале сообщила, что WB Банк также ввел дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса: отсрочка выплат на срок до полугода, льготные кредиты и факторинг для восполнения товарных запасов. Крупным партнерам аналогичный режим будет доступен в ближайшее время.

Как сообщал «Ъ», ущерб от атак по складам Wildberries в Котовске и Электростали превышает 20 млрд руб., которые компании вряд ли возместят страховые фирмы. По оценкам экспертов, расходы на ремонт в среднем составят от 60 тыс. до 100 тыс. руб. за квадратный метр — из-за этой разницы варьируется и предварительный ущерб.

Два логистических комплекса Wildberries подверглись ударам ВСУ ночью 18 июля. В результате в Котовске погибли семь работников ночной смены, а именно четверо мужчин в возрасте от 40 до 58 лет и трое женщин от 20 до 45 лет. Ранения получили 25 человек, среди которых 16 мужчин от 27 до 60 лет и 9 женщин от 18 до 53 лет. Трое из них получили амбулаторную помощь, остальные были доставлены в больницы Котовска и Тамбова.

По данным на 19 июля, десять пострадавших направили на лечение в Москву, еще 12 остаются в тамбовских медучреждениях — один из пациентов в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести.

Изначально сообщалось, что в Электростали пострадали 24 человека. Впоследствии данные были уточнены: атака привела к гибели одного человека и ранениям 50-ти.

Подробнее об атаке ВСУ на Тамбовскую область 18 июля — в материале «Ъ-Черноземье».

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