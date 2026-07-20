Почти половина калининградцев ищет работу без посторонней помощи — опрос

Возраст тоже влияет на подход к трудоустройству. Чем моложе участники опроса, тем шире круг тех, к кому они готовы обратиться. Среди респондентов до 35 лет на друзей рассчитывают 34%, на коллег — 17%, на родителей — 21%, на вторую половину — 16%. Среди калининградцев старше 45 лет 64% уверены, что лучше всего справятся с поиском работы самостоятельно. Для сравнения: среди молодёжи до 35 лет так считают 40%.