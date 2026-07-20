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Более сотни нетрезвых водителей задержали за выходные в Красноярском крае

В минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции Красноярского края задержали 107 человек за управление транспортом в состоянии опьянения. Семь из них оказались.

В минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции Красноярского края задержали 107 человек за управление транспортом в состоянии опьянения. Семь из них оказались рецидивистами. Согласно законодательству, повторная езда нетрезвым влечет уже не административную, а уголовную ответственность, подчеркнули в пресс-службе краевой полиции. Кроме того, восемь водителей сели за руль не только будучи нетрезвыми, но и не имея водительского удостоверения. В отношении всех нарушителей составлены протоколы. Им грозит штраф до 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Добавим, в выходные профилактические рейды прошли на дорогах Красноярска. Инспекторы выявили более сотни нарушителей правил дорожного движения.