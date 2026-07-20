Воронежская семья с двумя детьми погибла в ДТП с грузовиком в Тамбовской области

Семья из Воронежа погибла на 56-м километре автодороги Тамбов — Пенза на территории Рассказовского округа Тамбовской области. Автомобиль BMW X5, в котором ехали 44-летний мужчина, его супруга 1985 года рождения, а также их дети — девятилетний и шестилетний мальчики — выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем SITRAK. Водитель и все пассажиры BMW погибли на месте до приезда «скорой». Об этом рассказали в УМВД по Тамбовской области.