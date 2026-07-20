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В Красноярске авиакомпанию оштрафовали за нарушение прав пассажиров

Красноярская транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию «АЗУР эйр» за нарушение прав пассажиров.

Красноярская транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию «АЗУР эйр» за нарушение прав пассажиров.

Проверку провели после обращений граждан. По данным прокуратуры, в марте 2026 года в аэропорту Фукуока во Вьетнаме рейс авиакомпании в Казань задержали более чем на 14 часов. При такой задержке пассажиров должны были разместить в гостинице, но этого не сделали.

Еще одно нарушение выявили в апреле. Пассажиры рейса Пхукет — Красноярск ждали вылета более 18 часов, но их не обеспечили дополнительным горячим питанием. По постановлению транспортного прокурора авиакомпанию привлекли к административной ответственности. Ей назначили штраф 30 тыс. рублей.

После представления прокуратуры компания приняла меры, чтобы не допускать таких нарушений в дальнейшем.