В Красноярске авиакомпанию оштрафовали за нарушение прав пассажиров

Красноярская транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию «АЗУР эйр» за нарушение прав пассажиров.
Проверку провели после обращений граждан. По данным прокуратуры, в марте 2026 года в аэропорту Фукуока во Вьетнаме рейс авиакомпании в Казань задержали более чем на 14 часов. При такой задержке пассажиров должны были разместить в гостинице, но этого не сделали.
Еще одно нарушение выявили в апреле. Пассажиры рейса Пхукет — Красноярск ждали вылета более 18 часов, но их не обеспечили дополнительным горячим питанием. По постановлению транспортного прокурора авиакомпанию привлекли к административной ответственности. Ей назначили штраф 30 тыс. рублей.
После представления прокуратуры компания приняла меры, чтобы не допускать таких нарушений в дальнейшем.