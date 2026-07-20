В Красноярске авиакомпанию оштрафовали за нарушение прав пассажиров

Проверку провели после обращений граждан. По данным прокуратуры, в марте 2026 года в аэропорту Фукуока во Вьетнаме рейс авиакомпании в Казань задержали более чем на 14 часов. При такой задержке пассажиров должны были разместить в гостинице, но этого не сделали.