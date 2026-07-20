Нижегородские власти добиваются строительства АЭС в регионе

Нижегородское правительство добивается строительства атомной электростанции в регионе. Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин.
Властям уже удалось получить поддержку Минэнерго РФ. Будущую нижегородскую АЭС планируют включить в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики в 2027 году.
Строительство станции потребует длительного времени. Ввод АЭС возможен в конце 2030-х — начале 2040-х годов. Строительство станет драйвером развития нижегородской экономики.
«Считаю большой ошибкой отказ от достройки Горьковской АСТ в конце прошлого столетия. К сожалению, политическая конъюнктура, эксплуатация страхов людей после аварии на Чернобыльской АЭС тогда возобладали над здравым смыслом и объективными интересами области» — поделился мнением Глеб Никитин.
Напомним, три площадки рассматривают под строительство АЭС в Нижегородской области.