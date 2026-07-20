Нижегородские власти добиваются строительства АЭС в регионе

«Считаю большой ошибкой отказ от достройки Горьковской АСТ в конце прошлого столетия. К сожалению, политическая конъюнктура, эксплуатация страхов людей после аварии на Чернобыльской АЭС тогда возобладали над здравым смыслом и объективными интересами области» — поделился мнением Глеб Никитин.