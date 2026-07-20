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Нижегородские власти добиваются строительства АЭС в регионе

Нижегородское правительство добивается строительства атомной электростанции в регионе.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородское правительство добивается строительства атомной электростанции в регионе. Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин.

Властям уже удалось получить поддержку Минэнерго РФ. Будущую нижегородскую АЭС планируют включить в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики в 2027 году.

Строительство станции потребует длительного времени. Ввод АЭС возможен в конце 2030-х — начале 2040-х годов. Строительство станет драйвером развития нижегородской экономики.

«Считаю большой ошибкой отказ от достройки Горьковской АСТ в конце прошлого столетия. К сожалению, политическая конъюнктура, эксплуатация страхов людей после аварии на Чернобыльской АЭС тогда возобладали над здравым смыслом и объективными интересами области» — поделился мнением Глеб Никитин.

Напомним, три площадки рассматривают под строительство АЭС в Нижегородской области.