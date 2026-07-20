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69 кг небезопасной «молочки» изъяли в Нижегородской области

В рамках мониторинга 776 проб оценивали по критериям качества — в 18 случаях выявили отклонения от установленных норм.

Роспотребнадзор подвёл промежуточные итоги контроля качества молочной продукции в Нижегородской области: за первое полугодие 2026 года специалисты ведомства изучили 2 598 проб. Как сообщили в пресс‑службе Управления, по результатам проверок с реализации сняли 24 партии товара, признанного небезопасным.

В рамках мониторинга 776 проб оценивали по критериям качества — в 18 случаях выявили отклонения от установленных норм. Отдельный блок исследований касался жирно‑кислотного состава и уровня растительных стеринов: из 313 проанализированных образцов несоответствия обнаружили в 9 единицах. Кроме того, 29 проб не прошли проверку по микробиологическим параметрам.

Совокупный вес изъятой молочной продукции достиг 69,3 кг. В отношении всех выявленных нарушений надзорное ведомство уже реализовало предусмотренные законодательством меры реагирования.

Ранее почти 9 кг «молочки» уничтожили в аэропорту Нижнего Новгорода.

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