Беспрозванных: для калининградцев расширят программу субсидирования авиабилетов

После круглого стола «Аэрофлот» ввел для калининградцев так называемые плоские тарифы, которые почти в два раза дороже субсидированных. При этом продаются они на сайте авиакомпании в разделе для субсидированных. В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что это сделано «ради удобства». На вопрос, где будут продаваться субсидированные билеты в случае их появления в продаже, в «Аэрофлоте» не ответили.