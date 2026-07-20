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Беспрозванных: для калининградцев расширят программу субсидирования авиабилетов

Для решения проблемы с нехваткой билетов планируется ежегодное финансирование не менее 1,2 млрд руб.

Программа субсидирования авиабилетов для жителей Калининградской области будет расширена. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных, передают «Ведомости».

Вопрос обсуждался на встрече с президентом России Владимиром Путиным. На 2026 год выделили 390 млн руб., но они уже практически исчерпаны. Для решения проблемы с нехваткой билетов планируется ежегодное финансирование не менее 1,2 млрд руб. Это позволит обеспечивать жителей льготными билетами по факту.

Беспрозванных обратил внимание, что Калининградская область зависит от закрытия неба над Санкт-Петербургом. Если оно закрыто, то рейсы из Калининграда не могут вылетать. Но есть железнодорожное пассажирское сообщение — два поезда в сутки. Сейчас к проезду транзитом по территории Литвы допускается не более 300 человек по упрощенному проездному документу в одном поезде.

Напомним, в конце мая в штабе общественной поддержки ЕР прошел круглый стол, посвященный проблемам субсидированных авиаперевозок. Во время обсуждения участники встречи признали проблемы, с которыми сталкиваются жители региона. При этом констатировали, что ситуация не меняется, билетов по льготным тарифам в продаже нет.

После круглого стола «Аэрофлот» ввел для калининградцев так называемые плоские тарифы, которые почти в два раза дороже субсидированных. При этом продаются они на сайте авиакомпании в разделе для субсидированных. В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что это сделано «ради удобства». На вопрос, где будут продаваться субсидированные билеты в случае их появления в продаже, в «Аэрофлоте» не ответили.

С начала 2026 года федеральные власти направили на субсидирование авиаперевозок на калининградском направлении 349 млн руб. — в 3,4 раза меньше, чем в 2025 году, по итогам которого объем субсидирования составил 1,2 млрд рублей.

В середине июня Совет Федерации внёс вопрос обеспечения финансирования авиасубсидий на калининградском направлении в проект концепции федерального бюджета на ближайшие три года.

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