В Таежном День металлурга отметили семейными стартами и фестивалем «Будущее здесь»

В поселке Таежный празднование Дня металлурга началось с семейной программы от волонтеров БоАЗа. В парке «Мечта» приготовили множество локаций для жителей всех возрастов: «рыбалка», шахматы, рисунки на асфальте, городки, тир. Каждый, кто проходил по всем площадкам, получал подарок от организаторов. [caption id= «attachment_371841» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: пресс-служба БоАЗ[/caption] Главное событие праздника — РУСАЛ фестиваль «Будущее здесь» — развернулось вечером на площади у ДК Таежного. Праздник объединил настоящее и будущее алюминиевой отрасти. Изюминкой программы стал видеоролик, посвященный истории РУСАЛа. И поздравление металлургам от основателя компании Олега Дерипаска. Цифровая ведущая праздника — Алеся — показала, как может выглядеть Таежный через сто лет. Несмотря на всю футуристичность изображений зрители безошибочно узнали все знаковые места родного поселка — и, конечно, завод! С приветственным словом к гостям мероприятия обратился генеральный директор БоАЗа Андрей Картавцев: Предприятия компании, в том числе и наш завод, производят продукцию и технологии, от которых зависят важнейшие отрасли будущего. Авиация и космос, энергетика, машиностроение — ключевые потребители крылатого металла. Это будущее создаем мы с вами. Можем этим гордиться! При этом мы сохраняем корпоративные традиции. Наши сотрудники, их семьи и жители Таежного, который для всех стал родным, — самая важная ценность. Поэтому как бы ни было трудно — а нам сейчас очень непросто под давлением всех внешних факторов — мы не сворачиваем наши ключевые социальные программы. Мы продолжаем поддерживать медицину, образование, спорт, развивать волонтерство и культуру. Это — наш приоритет. Поздравил металлургов с профессиональным праздником и глава Богучанского округа Алексей Медведев, пожелав алюминиевой отрасли и БоАЗу стабильности и процветания. Фестиваль посетили более 1 500 человек, включая жителей соседних поселков и сел. Гостей развлекали выступлениями местных артистов и популярных кавер-групп из Красноярска. Ярким моментом стало шоу барабанщиков, которые не только зарядили публику хорошим настроением, но и дали зрителям возможность сыграть на ударных инструментах. Работала нейрофотобудка и тематическая фотозона. Интригой стал музыкальный батл между музыкантами и нейросетевой моделью Алеся, который завершился ничьей. Завершился фестиваль дискотекой — под хиты от популярного ди-джея и нейросети.