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В Волгодонске женщина заключена под стражу за убийство сожителя

Об этом сообщает региональный Следком.

Следственный отдел по городу Волгодонску СУ СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в отношении 66‑летней местной жительницы.

Трагедия произошла 16 июля 2026 года в квартире на улице Кошевого. По данным следствия, подозреваемая вместе с 40‑летним сожителем выпивала. В какой‑то момент между ними вспыхнула ссора, в ходе которой женщина нанесла мужчине один удар ножом в шею. От полученного колото‑резаного ранения потерпевший скончался на месте.

Подозреваемую задержали сразу после совершения преступления. По ходатайству следователя суд избрал в отношении неё меру пресечения в виде заключения под стражу.

Выяснилось, что у женщины уже есть криминальное прошлое: ранее она привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все детали случившегося и сформировать доказательственную базу.