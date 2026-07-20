В Волгодонске женщина заключена под стражу за убийство сожителя

Следственный отдел по городу Волгодонску СУ СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в отношении 66‑летней местной жительницы.
Трагедия произошла 16 июля 2026 года в квартире на улице Кошевого. По данным следствия, подозреваемая вместе с 40‑летним сожителем выпивала. В какой‑то момент между ними вспыхнула ссора, в ходе которой женщина нанесла мужчине один удар ножом в шею. От полученного колото‑резаного ранения потерпевший скончался на месте.
Подозреваемую задержали сразу после совершения преступления. По ходатайству следователя суд избрал в отношении неё меру пресечения в виде заключения под стражу.
Выяснилось, что у женщины уже есть криминальное прошлое: ранее она привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все детали случившегося и сформировать доказательственную базу.