В Волгодонске женщина заключена под стражу за убийство сожителя

Трагедия произошла 16 июля 2026 года в квартире на улице Кошевого. По данным следствия, подозреваемая вместе с 40‑летним сожителем выпивала. В какой‑то момент между ними вспыхнула ссора, в ходе которой женщина нанесла мужчине один удар ножом в шею. От полученного колото‑резаного ранения потерпевший скончался на месте.