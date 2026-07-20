Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чикагский хаус и танцы на закате: в Зеленоградске в выходные пройдёт VOSKRESNIK

Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише».

Источник: Клопс.ru

В Зеленоградске на крыше отеля Royal Lions в субботу, 25 июля, состоится традиционная летняя вечеринка от проекта VOSKRESNIK. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

В программе — диско, фанк и чикагский хаус. За диджейскими пультами — Bad Play, Kid Plastic и Denis Ravilevich.

Гостей ждёт «волшебная атмосфера с музыкой, от которой хочется танцевать». «А когда солнце начнёт садиться за горизонт, этот вечер точно запомнится надолго», — обещают устроители.

Начало в 17:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».