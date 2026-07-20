В Нижегородской области запустили портал «Карта адаптивного спорта»

Инициатива реализована методологическим ресурсным центром РЦАВС «Парус» при поддержке министерства спорта Нижегородской области. Министр спорта Дмитрий Кабайло подчеркнул, что портал снимает барьеры и предоставляет людям с инвалидностью возможность самостоятельно выбирать, планировать тренировки и записываться на занятия. По словам куратора проекта Павла Прохорова, авторы стремились сделать ресурс не только удобным каталогом, но и вдохновляющей площадкой, которая побуждает попробовать себя в спорте.