В Нижегородской области запустили портал «Карта адаптивного спорта»

В Нижегородской области запустили информационный портал «Карта адаптивного спорта». Новый цифровой сервис призван упростить поиск спортивных секций и программ для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а также содействовать их записи на занятия. Портал создан в рамках задач госпрограммы «Спорт России» и доступен по адресу adaptive-sport-nn.ru.
Главная задача платформы — собрать актуальную и структурированную информацию об адаптивном спорте на территории региона. В разделе «Адаптивный каталог» уже размещены 35 организаций из Нижнего Новгорода и 16 муниципалитетов, где можно найти контакты клубов, фото учреждений и оставить заявку на бесплатную секцию. Каталог продолжат пополнять.
Справочник «Карта возможностей» содержит перечень государственных и муниципальных спортивных учреждений, которые бесплатно предоставляют в свободное время тренировочные площади для занятий людей с инвалидностью. Кроме практической информации, портал рассказывает о спортивной жизни региона: в разделе «Медиа» публикуют видео соревнований и мероприятий, а раздел «Спортсмены» знакомит с историями и достижениями нижегородских параспортсменов.
В ближайшее время на сайте появится календарь соревнований по адаптивным видам спорта, раздел «Спорт для своих» для ветеранов боевых действий, участников СВО и их семей, а также библиотека домашних видеотренировок для самостоятельных занятий.
Портал интегрирован с системой «СИГНВАНО» — ИИ‑решением, которое переводит карточки организаций на русский жестовый язык. Для просмотра нужно нажать значок микрофона рядом с текстом. Технология автоматически адаптирует контент без участия переводчика, что ускоряет обновление материалов; в планах — адаптация ресурса для незрячих посетителей.
Инициатива реализована методологическим ресурсным центром РЦАВС «Парус» при поддержке министерства спорта Нижегородской области. Министр спорта Дмитрий Кабайло подчеркнул, что портал снимает барьеры и предоставляет людям с инвалидностью возможность самостоятельно выбирать, планировать тренировки и записываться на занятия. По словам куратора проекта Павла Прохорова, авторы стремились сделать ресурс не только удобным каталогом, но и вдохновляющей площадкой, которая побуждает попробовать себя в спорте.
Организации, работающие в сфере адаптивного спорта, приглашают добавлять и обновлять информацию через форму обратной связи на сайте. Создание портала соответствует целям государственной программы «Спорт России», действующей с 2025 года.