Михаил Клинков поздравил дзержинских металлургов с профессиональным праздником

Глава Дзержинска Михаил Клинков посетил предприятие «Монтаж Комплект Строй» и поздравил рабочих с Днем металлурга. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
По словам Михаила Клинкова, средний и малый бизнес играет важнейшую роль в экономике Дзержинска. Компании не только обеспечивают рабочие места, необходимые материалы и продукцию, но и наполняют местные бюджеты.
Дзержинская компания «Монтаж Комплект Строй» работает с 2014 года. Специалисты произвели и поставили заказчикам более 25 тысяч тонн металлоконструкций, смонтировали свыше 100 промышленных зданий и складов. Цехи расположились на площади 6 тысяч квадратных метров — это позволяет выпускать до 300 тонн продукции каждый месяц.
Производство оснащено современным оборудованием, в том числе лазерным станком для раскроя листового металла мощностью 20 кВт, лазерным труборезом для работы с уголком и швеллером мощностью 3 кВт, прессом с усилием 135 тонн и ленточными пилами.
Рабочие произвели несущие конструкции для крыши актового зала нижегородской школы № 96, а также изготовили парапеты для защиты кровли и планки для бассейна в дзержинской школе № 10. Самыми крупными коммерческими проектами компании стали производственные цеха для ООО «Завод синтанолов» и АО «Агрофирма “Птицефабрика Сеймовская”.
На производстве трудятся 25 специалистов — инженеры, операторы ЧПУ, маляры, сборщики металлоконструкций, сварщики. Глава Дзержинска поздравил рабочих с Днем металлурга и вручил директору предприятия Сергею Тептелеву благодарственное письмо за добросовестный труд и большой вклад в развитие города.
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