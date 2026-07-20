Михаил Клинков поздравил дзержинских металлургов с профессиональным праздником

Дзержинская компания «Монтаж Комплект Строй» работает с 2014 года. Специалисты произвели и поставили заказчикам более 25 тысяч тонн металлоконструкций, смонтировали свыше 100 промышленных зданий и складов. Цехи расположились на площади 6 тысяч квадратных метров — это позволяет выпускать до 300 тонн продукции каждый месяц.