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Дятлова рассказала, когда у гостиницы «Калининград» восстановят тротуар после ремонта теплосети

На работы потрачено 67 миллионов рублей.

Источник: Клопс.ru

Работы на теплотрассе возле гостиницы «Калининград» планируют завершить до начала отопительного сезона. После этого подрядчик займётся восстановлением тротуара и благоустройством территории. Об этом во время рабочего выезда рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

Сити-менеджер назвала эту теплотрассу «старейшей». Её ремонт обошёлся в 67 миллионов рублей, а контракт должен быть выполнен к ноябрю текущего года.

«Хотя, понятное дело, что это должен быть не ноябрь, а коллеги должны успеть к отопительному периоду и уже потом заниматься работой по благоустройству земельного участка, по высадке травы и по восстановлению покрытия», — рассказала Дятлова.

Коммунальщики приступили к плановой замене теплотрассы. Работы идут от гостиницы «Калининград» до арт-объекта «Мировые часы».

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