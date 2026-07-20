Бочаров обсудил подготовку в новому учебному году в регионе

— Выпускники школ приступили к новым испытаниям для успешного поступления в высшие и среднеспециальные профессиональные учебные заведения. Пожелаем нашим выпускникам удачи и всего самого хорошего при выборе будущей профессии и своего жизненного пути, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Время бежит, и до начала нового 2026/2027 учебного года остается чуть больше месяца.