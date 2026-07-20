Более 400 волонтеров работали на 66 АЗС в Нижегородской области

Напомним, что на всех сетевых заправках Нижегородской области (кроме станций на трассе М 12) действует новый порядок отпуска топлива. Автомобили, номера которых начинаются на чётные цифры, могут заправляться только в чётные даты, а нечётные — в нечётные.