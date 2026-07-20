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Более 400 волонтеров работали на 66 АЗС в Нижегородской области

Губернатор Глеб Никитин выразил благодарность неравнодушным нижегородцам.

Источник: Комсомольская правда

Свыше 400 волонтеров трудились на 66 заправках в Нижнем Новгороде и Дзержинске на прошлой неделе. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

— Ребята трудились без выходных, и к ним присоединялись просто неравнодушные жители, желавшие помочь в непростой ситуации, — отметил губернатор.

Волонтеры помогают людям на АЗС: ориентируют водителей по четным/нечетным госномерам, разводят потоки очередей, информируют по наличию топлива.

Напомним, что на всех сетевых заправках Нижегородской области (кроме станций на трассе М 12) действует новый порядок отпуска топлива. Автомобили, номера которых начинаются на чётные цифры, могут заправляться только в чётные даты, а нечётные — в нечётные.

Губернатор также поблагодарил нижегодцев за поддержку операторов на заправках и сотрудников правоохранительных органов за помощь.