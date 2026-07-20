В Школе беременных Воронежской больницы № 11 рассказали о физиологии родов

Занятие «Физиология родов. Как родить легко в любом роддоме» провели для участниц Школы беременных в Воронежской городской клинической больнице № 11, сообщили в областном министерстве здравоохранения. Такая работа способствует достижению целей нацпроекта «Семья».
На занятии подробно разобрали предвестники начала родов, отличия истинных схваток от тренировочных и три классических периода родовой деятельности. Особое внимание было уделено немедикаментозным методам обезболивания: правильному дыханию в разные фазы, техникам самомассажа, снижению уровня тревоги. Отдельный блок специалисты посвятили правилам партнерских родов.
Занятия проводятся бесплатно каждый четверг. Предварительная запись у администратора регистратуры не требуется, вход свободный. Программа включает последовательный разбор особенностей каждого триместра беременности, а также послеродового периода.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.