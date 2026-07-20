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В Крыму 14 человек заразились клещевым сыпным тифом

Еще у 33 человек диагностировали иксодовый клещевой боррелиоз.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму зафиксировали 14 случаев клещевого сыпного тифа или риккетсиоза после нападения клещей. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

По данным Центра гигиены и эпидемиологии РК и Севастополя, люди заразились сыпным тифом после нападения клещей.

В центре также рассказали, что 61,7% клещей, напавших на людей, являются потенциальными переносчиками клещевого вирусного энцефалита. Маркеры возбудителей боррелиоза у клещей обнаружили в 6,8% случаев, гранулоцитарного анаплазмоза — 1,6%, а моноцитарного эрлихиоза — 0,9%.

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