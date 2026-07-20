«Планета-Гурьевск» завоевала Кубок Калининградской области по футболу

Эта встреча стала 65-й в истории областных финалов и 40-й на легендарной арене. Последний раз в финале забивали семь голов в 1995 году. Команда «Планета-Гурьевск» впервые выиграла этот трофей, а рекордсменом остаётся команда «Красная Звезда» из Советска, у которой 8 кубков (последний — в 1977 году).