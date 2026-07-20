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«Планета-Гурьевск» завоевала Кубок Калининградской области по футболу

В финальном матче, который прошёл на стадионе «Балтика», «Планета-Гурьевск» разгромила «Наполеон» из Краснознаменского округа со счётом 5:2. Об этом сообщили в Министерстве спорта Калининградской области.

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В финальном матче, который прошёл на стадионе «Балтика», «Планета-Гурьевск» разгромила «Наполеон» из Краснознаменского округа со счётом 5:2. Об этом сообщили в Министерстве спорта Калининградской области.

Эта встреча стала 65-й в истории областных финалов и 40-й на легендарной арене. Последний раз в финале забивали семь голов в 1995 году. Команда «Планета-Гурьевск» впервые выиграла этот трофей, а рекордсменом остаётся команда «Красная Звезда» из Советска, у которой 8 кубков (последний — в 1977 году).