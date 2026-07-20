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Судно на подводных крыльях «Метеор» прибудет в Пермь 29 июля

Оно будет курсировать в краевую столицу из Казани через Сарапул, Чайковский, Усть-Качку и Краснокамск.

Судно на подводных крыльях «Метеор 120-Р» прибудет в Пермь 29 июля, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Это будет первый межрегиональный рейс в навигацию по маршруту «Казань — Сарапул — Пермь».

При поддержке краевых властей этим летом состоится три рейсооборота. Судно будет делать остановки в Сарапуле (Удмуртия), Чайковском, Усть-Качке, Краснокамске и Перми. Билеты уже есть в продаже на сайте компании-перевозчика «Водолёт».

По данным Минтранса Прикамья, первый рейс отправится из Казани 28 июля в 6.00 по местному времени. Путь до Сарапула займёт около 12 часов с прохождением шлюзов и 15-минутными остановками в Чистополе, Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах. В 18.50 по местному времени судно прибудет в Сарапул, где проведёт ночь.

29 июля в 7.00 по местному времени «Метеор» двинется дальше в путь. Расстояние до Перми судно преодолеет за неполных девять часов.

Расписание (время пермское):

9.20 — 10.00 — прохождение Чайковского шлюза;

10.10 — 10.25 — остановка в Чайковском;

15.15 — 15.30 — остановка в Усть-Качке;

15.50 — 16.05 — остановка в Краснокамске;

16.55 — прибытие в Пермь.

«Метеор» проведёт в Перми ночь и 30 июля в 8.15 отправится в обратный путь.

Расписание на 30 июля:

8.15 — отправление из Перми;

9.05 — 9.20 — остановка в Краснокамске;

9.40 — 9.55 — остановка в Усть-Качке;

14.45 — 15.00 — остановка в Чайковском;

15.10 — 15.50 — прохождение Чайковского шлюза;

16.10 (местное время) — прибытие в Сарапул.

После ночи в Сарапуле «Метеор» 31 июля отправится в Казань (также со всеми остановками).

Следующие рейсы из Казани в Пермь запланированы на 15 и 20 августа. В Пермь «Метеор» прибудет 16 и 21 августа.

Стоимость билетов:

от Казани до Сарапула — 3200 рублей,

от Сарапула до Перми — 2800 рублей,

от Чайковского до Перми — 2300 рублей.

Также доступны короткие маршруты:

от Усть-Качки до Перми — 500 рублей,

от Краснокамска до Перми — 450 рублей,

от Усть-Качки до Краснокамска — 300 рублей.

В прошлом году «Метеор» успел совершить пять рейсооборотов по маршруту «Казань — Чайковский — Пермь».

В ноябре 2025 года на транспортной неделе в Москве в власти Пермского края и Удмуртской Республики договорились о включении в маршрут остановки в Сарапуле в новом сезоне. Для этого необходимо было подготовить инфраструктуру. «Пермская судоверфь» изготовила специальный модульный причал. Так что в эту навигацию судно может останавливаться и в Сарапуле.