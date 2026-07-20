Судно на подводных крыльях «Метеор» прибудет в Пермь 29 июля

В ноябре 2025 года на транспортной неделе в Москве в власти Пермского края и Удмуртской Республики договорились о включении в маршрут остановки в Сарапуле в новом сезоне. Для этого необходимо было подготовить инфраструктуру. «Пермская судоверфь» изготовила специальный модульный причал. Так что в эту навигацию судно может останавливаться и в Сарапуле.