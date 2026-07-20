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Волгоградцев ждет новый контроль за начислениями в квитанциях ЖКХ

ФАС получила право пересматривать тарифы ЖКХ по всей России.

Госдума приняла законы, дающие ФАС право самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов ЖКХ — новые правила коснутся и жителей Волгоградской области.

Только за 2025−2026 годы антимонопольное ведомство выявило более 10 млрд рублей необоснованных расходов ресурсоснабжающих организаций в 65 регионах страны, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ресурсоснабжающие организации закладывали в квитанции расходы на модернизацию сетей, которые по факту не выполнялись. Прямых денежных выплат гражданам не будет — выявленные нарушения скорректируют будущие начисления, а не вернут деньги за прошлые периоды. За 2020−2024 годы из тарифов подлежали исключению свыше 35 млрд рублей.

С 2025 года действует федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры», а по закону № 63 создадут Федеральную государственную информационную систему тарифного регулирования для автоматизированного мониторинга тарифов.

При ошибке в квитанции жильцы вправе требовать перерасчет и компенсацию в 50% от суммы превышения через Госжилинспекцию, а при отсутствии реакции — обращаться в прокуратуру или ФАС. При этом в Госдуме предупреждают: платежки продолжат расти, особенно с 2027 года, поскольку на модернизацию сетей к 2030 году нужно от 3,5 до 10 трлн рублей, — пишут «Известия».

Ранее сообщалось о проверках счетчиков воды с 1 августа 2026 года.

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