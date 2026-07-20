Волгоградцев ждет новый контроль за начислениями в квитанциях ЖКХ

При ошибке в квитанции жильцы вправе требовать перерасчет и компенсацию в 50% от суммы превышения через Госжилинспекцию, а при отсутствии реакции — обращаться в прокуратуру или ФАС. При этом в Госдуме предупреждают: платежки продолжат расти, особенно с 2027 года, поскольку на модернизацию сетей к 2030 году нужно от 3,5 до 10 трлн рублей, — пишут «Известия».