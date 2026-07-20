В Воронежской области объявили беспилотную опасность

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Тревога в связи с угрозой беспилотного удара объявлена в Нововоронеже и Острогожском районе Воронежской области, включены системы оповещения, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Внимание! Нововоронеж и Острогожский район — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения», — написал Гусев в своем канале на платформе «Макс».
Губернатор рекомендовал жителям зайти в помещения, отойти от окон, а всех, кто увидит БПЛА, призвал уйти из зоны его видимости и позвонить по телефону 112.
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