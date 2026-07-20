В Белгороде отремонтируют участок улицы Николая Чумичова

Сейчас работы ведут на отрезке от улицы Победы до Гражданского проспекта. Специалисты фрезеруют старый асфальт и устанавливают бордюрные камни. Затем в порядок приведут другие фрагменты этого участка. Обновление покрытия проезжей части планируется завершить в течение сентября, после чего мастера приступят к обустройству тротуаров и велодорожки, а также озеленению.