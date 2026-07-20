В Белгороде отремонтируют участок улицы Николая Чумичова

Участок улицы Николая Чумичова в Белгороде, расположенный между улицами Победы и Преображенской, отремонтируют в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в городской администрации.
Сейчас работы ведут на отрезке от улицы Победы до Гражданского проспекта. Специалисты фрезеруют старый асфальт и устанавливают бордюрные камни. Затем в порядок приведут другие фрагменты этого участка. Обновление покрытия проезжей части планируется завершить в течение сентября, после чего мастера приступят к обустройству тротуаров и велодорожки, а также озеленению.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.