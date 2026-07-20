Власти: На субсидирование авиабилетов для калининградцев по факту нужно не менее 1,2 млрд рублей в год

Ранее Росавиация утвердила авиамаршруты с субсидированными ценами в регион и обратно на 2026 год. В список вошли три города — Москва, Санкт-Петербург, Архангельск. Такие перелёты доступны только жителям Калининградской области, у которых есть прописка, а также студентам местных вузов.