Власти: На субсидирование авиабилетов для калининградцев по факту нужно не менее 1,2 млрд рублей в год

На субсидирование авиабилетов для калининградцев по факту потребуется не менее 1,2 миллиарда рублей в год. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных в интервью «Ведомостям».
По словам главы регионов, в 2026 году на субсидирование перелётов выделили 390 миллионов рублей, но эти средства практически исчерпаны. Беспрозванных отметил, что «уже даны все необходимые поручения по выделению дополнительного финансирования, чтобы была возможность получать билеты».
В целом же в планах обеспечивать жителей области льготными билетами по факту, что позволит решить проблему с нехваткой билетов. На это нужно ежегодное финансирование — не менее 1,2 миллиарда рублей, — заявил губернатор.
Отметим, что в 2024 и 2025 годах на субсидирование перелётов в Калининград выделяли суммарно по 1,2 миллиарда рублей. Тем не менее жители регулярно сталкивались с ситуацией, когда невозможно купить льготные авиабилеты.
Ранее Росавиация утвердила авиамаршруты с субсидированными ценами в регион и обратно на 2026 год. В список вошли три города — Москва, Санкт-Петербург, Архангельск. Такие перелёты доступны только жителям Калининградской области, у которых есть прописка, а также студентам местных вузов.
Субсидированных билетов у «Аэрофлота» не было в наличии уже в январе. Летом перевозчик запустил дополнительные рейсы из Калининграда в Москву с «плоскими» тарифами. Билеты продают в приоритетном порядке жителям региона и студентам местных вузов.
Региональные власти просили выделять субсидии сразу на три года, чтобы сделать процесс бесшовным. С предложением согласился президент Владимир Путин.
Идею изменения механизма финансирования поддерживали в Совете Федерации. Минтранс России обещал до сентября решить вопрос с субсидированием.