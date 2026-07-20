В Перми будут судить участников преступной группы, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних

СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовных дел в отношении двух жителей Пермского края и жителя Удмуртии. В зависимости от роли каждого они обвиняются в изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, использовании несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов, половом сношении с лицами, не достигшими 14- и 16-летнего возраста, совершенном организованной группой, развратных действиях, совершенных организованной группой в отношении лиц, не достигших 14- и 16-летнего возраста, а также легализации денежных средств, добытых преступным путем, группой лиц по предварительному сговору. Помимо этого, один из фигурантов также обвиняется в иных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием его беспомощного состояния. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.