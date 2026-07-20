В Гуково снизили давление воды из-за ремонта на водоводе по улице Советской

В Гуково из-за ремонтных работ на водоводе по улице Советской, территории насосной станции № 5, временно снизили давление водоснабжения. Об этом сообщила министр ЖКХ Антонина Пшеничная.
Ограничение коснулись поселка шахты Антрацит, поселке шахты 24 и хуторе Платово.
Завершить работы планируется к 23:00 20. Ответственная организация — ГУП РО «УРСВ». Отмечается, что на время ремонта в населенных пунктах организовали подвоз воды. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Зверево временно ограничили подачу холодного водоснабжения из-за ремонта.