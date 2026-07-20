Фонтан на площади перед Культурным центром на Высотной в Красноярске преобразится

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Водный объект реконструируют по новому проекту.
После демонтажа специалисты выявили серьезные повреждения чаши и инженерных сетей, поэтому было принято решение изменить не только внешний вид сооружения, но и немного перенести его.
Вместо классического фонтана с открытой чашей здесь появится современная конструкция. Струи воды будут бить прямо из решеток, расположенных вровень с брусчаткой. Такая конструкция позволит использовать площадь для концертов, ярмарок и других массовых мероприятий без ограничений.
Старую чашу и элементы сооружения уже демонтировали. Гранитный шар, который был частью фонтана, отправили на ответственное хранение. В дальнейшем его планируют использовать при благоустройстве других общественных пространств города.
Обновление фонтана проходит одновременно с комплексным благоустройством площади, которое выполняется по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Именно за преображение этого общественного пространства в прошлом году проголосовали почти 30 тысяч красноярцев, сообщает городская администрация.
Завершить работы планируют к осени. На площади появятся качели, перголы, новые скамейки, озеленение, встроенное в покрытие площади, а также уличная сцена для проведения мероприятий в любую погоду.