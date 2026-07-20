Фонтан на площади перед Культурным центром на Высотной в Красноярске преобразится

Вместо классического фонтана с открытой чашей здесь появится современная конструкция. Струи воды будут бить прямо из решеток, расположенных вровень с брусчаткой. Такая конструкция позволит использовать площадь для концертов, ярмарок и других массовых мероприятий без ограничений.