В деревне Кии в НАО появился доступ к связи стандарта 4G

Жители деревни Кии в Ненецком автономном округе получили доступ к мобильной связи стандарта 4G, сообщили в департаменте цифрового развития и связи региона. Это способствует достижению целей нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Доступ появился в ходе реализации проекта по обеспечению мобильной связью 14 населенных пунктов с населением не более 100 человек. Теперь все эти территории обеспечены доступом к высокоскоростному интернету.
«Администрация Заполярного района, департамент цифрового развития и связи НАО совместно с операторами связи провели работу по установке фемтосот, обеспечивающих локальное покрытие базовых станций. В результате жители целого ряда отдаленных поселков получили устойчивую мобильную связь», — сказала глава региона Ирина Гехт.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.