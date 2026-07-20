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В Лискинском районе Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА

Гусев: в Лискинском районе Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Тревога из-за угрозы удара БПЛА объявлена в Лискинском районе Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Внимание! Лискинский район — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон», — написал Гусев в канале на платформе «Макс».

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