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В октябре ростовчане смогут принять участие в спортивном диктанте

Об этом сообщает региональное правительство.

В Ростовской области 4 октября пройдет Всероссийский спортивный диктант. В региональном правительстве сообщили, что для участия подготовят не менее 10 площадок.

Как отметил министр по физической культуре и спорту области Алексей Обвинцев, участие в подобных акциях позволяет проверить свои знания, а высокий результат тестирования в прошлом году говорит о заинтересованности дончан спортивной тематикой. В 2026 году в регионе рассчитывают не только повторить, но и превзойти прежние показатели активности.

Впервые акция прошла в 2025 году, и Ростовская область заняла второе место по числу участников — тестирование прошли 16 тысяч жителей. Организаторами выступили Олимпийский комитет России и Министерство спорта РФ.

В этом году к участию в диктанте планируют привлечь экспертов среди известных донских спортсменов, лидеров общественного мнения и представителей органов власти.