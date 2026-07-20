В октябре ростовчане смогут принять участие в спортивном диктанте

Как отметил министр по физической культуре и спорту области Алексей Обвинцев, участие в подобных акциях позволяет проверить свои знания, а высокий результат тестирования в прошлом году говорит о заинтересованности дончан спортивной тематикой. В 2026 году в регионе рассчитывают не только повторить, но и превзойти прежние показатели активности.