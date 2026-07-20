В октябре ростовчане смогут принять участие в спортивном диктанте

В Ростовской области 4 октября пройдет Всероссийский спортивный диктант. В региональном правительстве сообщили, что для участия подготовят не менее 10 площадок.
Как отметил министр по физической культуре и спорту области Алексей Обвинцев, участие в подобных акциях позволяет проверить свои знания, а высокий результат тестирования в прошлом году говорит о заинтересованности дончан спортивной тематикой. В 2026 году в регионе рассчитывают не только повторить, но и превзойти прежние показатели активности.
Впервые акция прошла в 2025 году, и Ростовская область заняла второе место по числу участников — тестирование прошли 16 тысяч жителей. Организаторами выступили Олимпийский комитет России и Министерство спорта РФ.
В этом году к участию в диктанте планируют привлечь экспертов среди известных донских спортсменов, лидеров общественного мнения и представителей органов власти.