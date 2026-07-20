Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти на участке трассы Моховое — Ключевое завершают асфальтирование

Ежедневно по отрезку проезжают около 2 тысяч автомобилей.

Специалисты завершают укладку нового асфальта на участке трассы Моховое — Ключевое в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили в региональном комитете по дорожному хозяйству. Работы там проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Отрезок расположен в районе поселка Вещево. Его протяженность — более 10 км. Ежедневно по нему проезжают около 2 тыс. автомобилей.

Ранее специалисты полностью выполнили замену слабых грунтов, уложили выравнивающий слой асфальтобетона и завершили переустройство водопропускных труб. Сейчас они также монтируют автобусные остановки. Затем там установят дорожные знаки и нанесут разметку.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.