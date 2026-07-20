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Директора оштрафовали на 1,6 млн за незаконную рубку леса под Дзержинском

Руководитель коммерческой фирмы приказал подчиненному срубить 57 деревьев, причинив ущерб на 3,8 млн рублей.

Дзержинский городской суд вынес приговор генеральному директору коммерческого предприятия за организацию незаконной рубки деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

В суде установлено, что в апреле 2024 года руководитель дал указание главному инженеру вырубить 57 сырорастущих деревьев на территории городского округа. В результате действий злоумышленника администрации Дзержинска был причинён ущерб в особо крупном размере — свыше 3,8 млн рублей.

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1,6 млн рублей в доход государства.

Ранее сообщалось, что коллекторов в Нижегородской области оштрафовали на 3,2 млн рублей.