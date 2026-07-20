Директора оштрафовали на 1,6 млн за незаконную рубку леса под Дзержинском

Дзержинский городской суд вынес приговор генеральному директору коммерческого предприятия за организацию незаконной рубки деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.
В суде установлено, что в апреле 2024 года руководитель дал указание главному инженеру вырубить 57 сырорастущих деревьев на территории городского округа. В результате действий злоумышленника администрации Дзержинска был причинён ущерб в особо крупном размере — свыше 3,8 млн рублей.
Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1,6 млн рублей в доход государства.
Ранее сообщалось, что коллекторов в Нижегородской области оштрафовали на 3,2 млн рублей.