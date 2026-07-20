Директора оштрафовали на 1,6 млн за незаконную рубку леса под Дзержинском

В суде установлено, что в апреле 2024 года руководитель дал указание главному инженеру вырубить 57 сырорастущих деревьев на территории городского округа. В результате действий злоумышленника администрации Дзержинска был причинён ущерб в особо крупном размере — свыше 3,8 млн рублей.